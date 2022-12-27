ولايات أمريكية تتعرض للنهب والسرقة.. والسبب؟

نشر مواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية، فيديوهات لأنفسهم وهم يقتحمون المتاجر، ويسطون على كل ما يجدونه ويكسرون النوافذ، حتى أن بعضهم كان في بث مباشر على الإنترنت.

وبسبب غياب الأمن في ولاية نيويورك الأمريكية، جراء العاصفة الثلجية التي حلت بالبلاد، تعرضت العشرات من المتاجر ومحلات السوبر ماركت للسرقة و النهب.

وكانت مدينة بوفالو ، الواقعة غرب نيويورك، هي الأكثر تضرراً جراء العاصفة الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة منذ أيام، وقد سُجل فيها أكبر عدد من حالات النهب.

وأدت العاصفة لمقتل 46 شخصاً على الأقل، كما حوصر بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلوج المتراكمة، وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المشتركين.

وتم إلغاء أكثر من 3300 رحلة طيران محلية ودولية اعتباراً من بعد ظهر أمس الأحد، مع تأجيل أكثر من 11000 رحلة.