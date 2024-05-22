القبض على محتال ينتمي لشبكة باسم وزارة النفط

تمكنت السلطات الأمنية في العاصمة دمشق من القبض على نصاب محترف يعتمد على تطبيق “واتساب” في عمليات الاحتيال.

وبعد تحريات مكثفة، تم الكشف عن أنه ينتمي إلى شبكة احتيال تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الأفراد.

أعلنت وزارة الداخلية أن هذه العصابة كانت تقوم بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتساب للمواطنين، تُخبرهم بفوزهم بجوائز نقدية، وتطلب منهم دفع مبالغ مالية لاستلام الجوائز.

واعترف المتهم بتأسيس شركة وهمية تنتمي إلى وزارة النفط السورية، وبتحصيل أموال من الناس بذريعة هذه الجوائز، وكذلك بتزوير الأختام والبطاقات.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية، وسيتم تقديم المتهم وشركاؤه إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



إرم نيوز