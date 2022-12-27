خطة ريال مدريد لإعادة البناء وضم مبابي

عاد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لتصدر الأحاديث حول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه في نهائيات كأس العالم 2022.



وسجل مبابي ثلاثة أهداف في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، قبل أن يحسم "الألبيسيليستي" اللقب بركلات الترجيح بنتيجة "4-2"، بعد التعادل "3-3" في الوقتين الأصلي والإضافي.

هدف الريال

وبرز مبابي "23 سنة" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كأحد أهم نجوم البطولة، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة برصيد ثمانية أهداف، والكرة الفضية لثاني أفضل لاعبي البطولة خلف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بالكرة الذهبية.



مبابي الذي أصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" في نهائي كأس العالم، منذ مهاجم منتخب إنجلترا جيوف هيرست في نهائي 1966، بات مجدداً الهدف التعاقدي الأهم لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من سبعة أشهر على توقيع عقد جديد من نادي العاصمة الفرنسية يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وكان مبابي في طريقه إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، لكن عرض# باريس_سان_جيرمان المغري جاء في اللحظات الأخيرة ليقلب كل الموازين، وفقاً لما ورد في موقع إندبندنت عربية.

مغازلة الملكي

وبحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الصحافية، فإن اللاعب الشاب يتقاضى بموجب العقد الجديد راتباً سنوياً تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، بإجمالي 150 مليون يورو في الأعوام الثلاثة، إضافة إلى مكافأة توقيع قيمتها 130 مليون يورو.

ومع استمرار أزمات مبابي في باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، الذي تزامن مع نجاح ريال مدريد الساحق وتتويجه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بدأ اللاعب في مغازلة النادي الملكي وجماهيره.

تغيير الخطة

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر مرة أخرى في التعاقد مع مبابي، لكن المشكلة الأبرز تبقى الكلفة الباهظة للصفقة، والتي قد تضطر النادي الملكي إلى تغيير خطته في سوق الانتقالات.

وسيكون على ريال مدريد تجهيز قرابة مليار يورو، ليكون قادراً على التعاقد مع مبابي، بواقع 150 مليون يورو تدفع إلى باريس سان جيرمان للموافقة على بيع لاعبه قبل سنة من نهاية عقده في صيف 2025، و200 مليون يورو مكافأة انتقال للاعب وأسرته، و630 مليون يورو لتغطية راتبه خلال المواسم الأربعة المقبلة في أقل تقدير.

صعوبة تحقيق الحلم

ووفقاً للحسابات المالية المرتبطة بالصفقة، سيكون من الصعب على ريال مدريد تحقيق حلمه الحالي، بالجمع بين لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب بنفيكا البرتغالي، وهما لاعبان استراتيجيان للنادي بسبب صغر سنهما، وسيكون قادراً على القتال من أجل ضم أحدهما فقط.

ومن المؤكد أن بيلينغهام سيكون أهم لاعبي العالم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع ناديه ومنتخب بلاده، كما سيضطر ريال مدريد في حالة التمسك بضمه إلى الدخول في مزاد مع مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، وقد ينتهي سباق التوقيع معه بنحو 150 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر رفض بنفيكا بالفعل، عرضاً بقيمة 100 مليون للأرجنتيني الشاب الفائز بجائزة أفضل لاعب صاعد في المونديال، مشيراً إلى أن قيمة فسخ عقده البالغة 120 مليون يورو هي الحد الأدنى للتوقيع معه.

مما سيفتح صراعاً، بين ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

شروط مبابي

وبعيداً عن متطلبات ريال مدريد لضم مبابي، كشف موقع "أوكي دياريو" الإسباني، الإثنين، أهم ثلاثة شروط لدى مبابي لتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع باريس، والتوقف عن مغازلة ريال مدريد أو أي ناد آخر.

الشرط الأول هو رحيل البرازيلي نيمار "30 سنة"، وذلك في ظل توتر العلاقات بين النجمين، وقد أشارت وسائل الإعلام الفرنسية خلال فترة بداية الموسم الحالي إلى أن العلاقة مقطوعة بين النجمين الشابين.

شرط مبابي الثاني هو توقيع النادي الفرنسي مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين قائد توتنهام هوتسبير، الذي يرى مبابي أنه أحد أفضل قلوب الهجوم في العالم.

أما ثالث شروط مبابي والذي قد يكون الأصعب، هو التفاوض مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق بدلاً من المدرب الحالي كريستوف غالتييه.