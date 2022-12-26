القبض على لصين في دمشق

أفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شخصين امتهنا سرقة الدراجات النارية والأجهزة الخليوية.

وبحسب الداخلية، تمكن قسم شرطة العباسيين في دمشق من إلقاء القبض على شخصين وهما يحاولان سرقة دراجتين ناريتين في محلة العباسيين وشارع بغداد وتبين أنهما يدعيان (عدنان . ب) و(حاتم . ظ) وضبط بحوزة أحدهما أداة لفك الأقفال (مفك) والآخر جوال نوع ( هونر y9 ) تبين أنه مسروق.

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفا بسرقة أكثر من ( 10 ) دراجات نارية وإقدامهما على سـلب مبالغ مالية وأجهزة خليوية من المواطنين عن طريق المغافلة في أماكن متفرقة من دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم يوجد بحقهم إذاعات بحث بجـرم السرقة والسـلب والاشتباه في القـتل.

هذا وأكدت الداخلية حجز الدراجتين النـاريتين وتنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهما، حيث سيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

المصدر: وزارة الداخلية