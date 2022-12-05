توقعات شركات المراهنات العالمية لجوائز مونديال 2022

تتسابق شركات المراهنات العالمية، على حصد أكبر قدر ممكن من المكاسب، من وراء البطولة الأهم في عالم كرة القدم.

وتطابقت توقعات أكبر ثلاث شركات مراهنات عالمية، على الترتيب المتوقع لحظوظ المنتخبات التي قد تحقق لقب البطولة الحالية، وفقاً لوكالة رويترز.

البرازيل أولاً



وجاء منتخب راقصي السامبا البرازيلي في المركز الأول، ومن بعده جاره الأرجنتيني بطل “كوبا أميركا” بقيادة النجم ليونيل ميسي، ثم في المركز الثالث، جاء المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة في النسخة الماضية 2018.

واحتل المنتخب الإسباني حامل لقب المونديال في 2010 المركز الرابع في القائمة، بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه خلال مرحلة المجموعات. وأخيراً جاء المنتخب الإنجليزي خامساً.

وخلت القائمة الخماسية المختصرة من المنتخب البرتغالي، الذي يقوده النجم كريستيانو رونالدو في مفاجأة غير متوقعة.

هداف البطولة

وعلى صعيد توقعات جائزة هداف البطولة، انصبت غالبية التوقعات في طريق حصد الفرنسي كيليان مبابي، الجائزة المرموقة.. بعد تسجيله ثلاثة أهداف وتصدره قائمة الهدافين حتى الآن، بالتساوي مع إينير فالنسيا لاعب الإكوادور.

وجاء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بقائمة الأقرب إلى حصد الجائزة.. حيث سجل هدفين حتى الآن وأهدر ركلة جزاء ضد بولندا.

وانحصرت باقي الترشيحات بين الإسباني ألبارو موراتا والبرازيلي ريتشارليسون، وماركوس راشفورد نجم هجوم المنتخب الإنجليزي،؛والهولندي الواعد كودي جاكبو، باختلاف الترتيب في كل شركة.

حجم المراهنات

وتوقع تقرير لمجلة “فوربس” الأميركية، أن يصل حجم المراهنات الدولية على مباريات كأس العالم 2022 إلى قرابة 160 مليار دولار، وهي أكبر حصيلة مراهنات متوقعة في تاريخ الرياضة العالمية.