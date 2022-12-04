فرنسا تروّض بولندا لتبلغ ربع نهائي المونديال

بات منتخب فرنسا أفضل مدافع عن اللقب منذ البرازيل 2006 عندما وصلت وقتها إلى ربع النهائي، وها هو منتخب الديوك يبلغ المرحلة ذاتها بعد تجاوز بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الأحد، فسجل جيرو عند الدقيقة 44 وهو الهدف الذي جعله الهداف التاريخي لفرنسا بـ 52 هدفاً متجاوزاً تييري هينري.

وسجل الثاني والثالث مبابي عند الدقيقتين 74 و90 ليتصدر قائمة هدافي هذا المونديال بخمسة أهداف، وشهدت المباراة مشاركة الحارس لوريس للمباراة الدولية رقم 142 ليصبح على المسافة ذاتها من ليليام تورام، ولم تكتمل فرحته بتصديه لركلة جزاء سددها ليفا لأن الحكم آمر بإعادتها فسجلت في الوقت البدل الضائع.

وبفوزه يكون منتخب فرنسا رد الدين لبولندا التي فازت في المباراة الترتيبية التي جمعت المنتخبين عام 1982 بثلاثة أهداف لهدفين، لينتظر أبطال العالم المتأهل من مباراة إنكلترا والسنغال التي تقام في سهرة اليوم.

الوطن أون لاين