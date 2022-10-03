قريباً.. فنادق ترفيهية في الفضاء

من المقرر أن تصبح تجربة عطلة خارج هذا العالم متاحةً في وقت مبكر من عام 2025، حيث تخطط شركة “أوربيتال أسيمبلي”، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق أول فندق في الفضاء.

و”محطة بايونير” التي ستستوعب ما يصل إلى 20 مسافراً، بعرض 39 قدماً، سيتم تجميعها في المدار بواسطة بناة رجال آليين، كما تتطلع الشركة أيضاً إلى بناء منشأة مدارية أكبر، تحمل اسم “فوييجر”، والتي سوف تستوعب ما لا يقل عن 400 شخص.

وقال رئيس العمليات في “أوربيتال أسمبلي”، “تيم لاتوري”: إن “بايونير وفويجير سيكون لديهما الكثير من الأعمال للجيل الأول من المصطافين في الفضاء”، مضيفاً: “ستضم أقسام الفندق في كلتا المحطتين مناطق للنوم وتناول الطعام وللأنشطة مثل الرياضة”.

وأكمل “لاتوري”: “لا تزال تفاصيل البرنامج قيد التطوير، لكننا نتوقع أن يكون لدى الأشخاص الكثير للقيام به بمجرد وصولهم إلى الفضاء”، مؤكداً أن تكلفة نقل البشر إلى المدار ستعني على الأرجح أن الأشخاص الوحيدين الذين سيسجلون الوصول إلى أي من الفندقين الفضائيين سيكونون من الأثرياء.

وتابع: “تُظهر توقعاتنا أنه مع انتقال المزيد من الأشخاص إلى الفضاء وإتاحة المزيد من الإمكانات عبر الإنترنت، سينخفض سعر نقل الأشخاص إلى الفضاء بشكل كبير”، مضيفاً في النهاية: “يمكننا جعل تكاليف الإقامة في المحطة أقل من 10 آلاف يورو”.