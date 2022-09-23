نسور قاسيون يواجه النشامى في بطولة ودية

تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمان دورة رباعية دولية لكرة القدم، بمشاركة 4 منتخبات عربية، هي سوريا والأردن وعُمان والعراق.

وتشارك المنتخبات الأربعة بمعظم لاعبيها المحترفين في الخارج، مما سينعكس ذلك بالفائدة على المنتخبات، التي تستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة العام القادم.

ويعتمد نظام الدورة على طريقة المربع الذهبي، حيث تطمح الفرق الأربعة الى تحقيق الفوز بهدف خوض مباراة تحديد هوية البطل، فيما سيلتقي الخاسران بهدف تحديد صاحب المركز الثالث.

ويفتتح المنتخبان العراقي والعماني في السادسة مساء اليوم الدورة بلقاء يقام على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

في المقابل، تتجه الأنظار في الساعة التاسعة مساء إلى الديربي الشامي بين سوريا والأردن، الذي سيقام على نفس الملعب.

ويخوض منتخب نسور قاسيون المواجهة بكامل نجومه ويتقدمهم عمر السوما وأحمد مدنية ومحمود مواس وثائر كورما وعمرو جنيات.

وعبر مدرب المنتخب الكابتن حسام السيد في مؤتمر صحفي عن سعادته بالمشاركة في البطولة، التي تشكل محطة إعداد مثالية للاستحقاقات الآسيوية.

وكان السيد قال في تصريحات سابقة إن المشاركة في البطولة فرصة لتحسين التصنيف الدولي للمنتخب السوري، كون البطولة مصنفة ضمن أيام الفيفا.

بدوره، قال العراقي عدنان حمد مدرب منتخب النشامى إن البطولة تعدّ فرصة جيدة للاستعداد بشكل

جيد لكأس آسيا، مؤكداً الاعتماد على سياسة إحلال العناصر الشابة.

وفيما يلي قائمة منتخب سوريا المشارك في البطلولة،أحمد مدنية - طه موسى - شاهر الشاكر - سعد أحمد - ثائر كروما - عمر ميداني - بلال حلبوني - عبد الرزاق محمد - حسين جويد - خالد كرادوغلي - عبد الرحمن ويس - أحمد الدالي - محمد المرمور - كامل حميشة - ماهر دعبول - عمرو جنيات - محمود المواس - حسام عايش - عمار رمضان - محمد ريحانية - عمر السومة - محمود البحر - علاء الدين دالي.