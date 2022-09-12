سوريا تكتسح جزر ماريانا بعشرة أهداف في تصفيات كأس آسيا

حقق منتخب سوريا للشباب، فوزه الثاني، بعد تغلبه على جزر ماريانا بـ10 أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عام.

وأنهى نسور قاسيون الشوط الأول بالتقدم بستة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيلها كل من مهند فاضل في الدقيقة 6 و34، الياس سفر في الدقيقة 9 و25، هوزان عثمان في الدقيقة 11، محمود النايف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب سوريا، رباعية، تناوب عليها زكريا رمضان في الدقيقة 58، محمود الأسود في الدقيقة 60، محمود مهنا في الدقيقة 68، هوزان عثمان من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وبدأ المدرب الهولندي مارك فوتا اللقاء بتشكيل مكون من: محمد حسوني، خالد الحجة، علي الرينة، مالك جنعير، حسن دهان، محمود نايف، محمود الأسود، إلياس سفر، المقداد أحمد، هوزان عثمان، مهند فاضل.

وتكون المباراة المقبلة لمنتخب سوريا للشباب في التصفيات، أمام المنتخب الأردني، الجمعة.

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