الفيفا والاتحاد الآسيوي يرسلان وفداً مشتركاً إلى سورية والهدف رفع الحظر

ذكر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم أن الاجتماعات بين رئيس اتحاد كرة القدم صلاح رمضان ونائبه عبد الرحمن بركات مع رئيس الفيفا إنفانتينو التي جرت مؤخراً في قطر أثمرت عن قرار بإرسال وفد مشترك من الفيفا والاتحاد الآسيوي لزيارة سورية والاطلاع على الأوضاع فيها تمهيداً للسماح باستضافة المباريات الودية.

ومعلوم أن المنتخبات السورية لكرة القدم تحت الحظر منذ بداية الأزمة في سورية عام 2011، حيث لعب منتخب سورية وقتها أمام طاجيكستان في الأردن، ومن يومها يلعب المنتخب بعيدا عن أرضه.

وتأتي زيارة الوفد قريباً لتكون بداية الطريق كي تلعب المنتخبات الوطنية والأندية المشاركة في البطولات الآسيوية ضمن الأراضي السورية.

والاجتماعات مع رئيس الفيفا ستساهم بالتأكيد في تطوير وتحديث البنية التحتية لكرة القدم السورية وتنظيم المسابقات بما يتماشى مع رؤية رئيس الفيفا.

الوطن أون لاين

