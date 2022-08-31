مقتل جندي إسرائيلي قي دبابته خلال مناورة في الجولان

31-08-2022

مقتل جندي إسرائيلي قي دبابته خلال مناورة في الجولان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "جندياً في سلاح المدرعات وجد ميتاً في دبابة خلال مناورة في الجولان".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الجندي الذي يخدم في اللواء 7، أغمي عليه وارتطم رأسه بجزء من الدبابة التي كان يقبع فيها خلال مناورة أجريت هذه الليلة في الجولان".

وأضافت أنه يجري التثبت من أسباب "الحادث وما إن كان ناجماً عن عارض صحي أو حادث في أثناء التدريبات".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قرر وقف التدريبات وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة".

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