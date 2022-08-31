مقتل جندي إسرائيلي قي دبابته خلال مناورة في الجولان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "جندياً في سلاح المدرعات وجد ميتاً في دبابة خلال مناورة في الجولان".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الجندي الذي يخدم في اللواء 7، أغمي عليه وارتطم رأسه بجزء من الدبابة التي كان يقبع فيها خلال مناورة أجريت هذه الليلة في الجولان".

وأضافت أنه يجري التثبت من أسباب "الحادث وما إن كان ناجماً عن عارض صحي أو حادث في أثناء التدريبات".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قرر وقف التدريبات وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة".