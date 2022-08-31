هذه قدرات الجيش الإثيوبي

أصدرت وزارة الدفاع الإثيوبية، أمس، بيانا، قالت فيه إن الجيش الإثيوبي يمتلك قوة لا يستهان بها، مؤكدة قدرته على صد "العدو" وحماية سيادة البلاد.

ويصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 65 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويأتي في المرتبة رقم 6 بين أقوى الجيوش الأفريقية.

ويصل عدد سكان إثيوبيا إلى نحو 110 ملايين نسمة ولديه قوة عسكرية تضم 150 ألف جندي جميعهم قوات عاملة، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصاءات 2022.

لا تمتلك إثيوبيا أسطولا حربيا وفيها 57 مطارا، وتصنف القوات الجوية الإثيوبية في المرتبة رقم 69 عالميا وتضم 90 طائرة حربية، بينها 23 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب و32 مروحية بينها 7 مروحيات هجومية.

ويمتلك الجيش الإثيوبي قوة برية تضم 340 دبابة و110 مدرعة و67 مدفعا ذاتي الحركة و470 مدفعا ميدانيا و183 راجمة صواريخ، وميزانية دفاع الجيش الإثيوبي تقدر بـ 538 مليون دولار.