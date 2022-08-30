ضبط قريشة وسوركي منكهة بالديدان الحية في منشأة بحماة !

30-08-2022

ضبط قريشة وسوركي منكهة بالديدان الحية في منشأة بحماة !

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم، في منشأة "ح . طهماز "، نحو 2 طن من القريشة والسوركي الفاسدة وترتع فيها الديدان الحية بكل أطوارها، بهدف استخدامها في تصنيع الشنكليش والسوركي  عبر التخلص من الديدان، بإضافة الملح وإعادة خلطها  وتنعيمها وإضافة مواد أخرى لتغطية فساد القريشة وطرحها للبيع.

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود ، أنه تم إتلاف الكمية أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف وفق أحكام المرسوم 8 للعام 2021.

 

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