في نصف نهائي كأس الجمهورية تعادل في دمشق وأحداث دراماتيكية في اللاذقية

انتهت قبل قليل في ملعب الباسل باللاذقية مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الجمهورية بين تشرين وضيفه الوثبة، وانتهت المباراة إلى فوز الوثبة بهدفين نظيفين.

الشوط الأول شهد أحداثاً دراماتيكية من اعتراض ورمي أرض الملعب بالحجارة وتوتر بعد طرد لاعب تشرين محمد مالطا للإنذار الثاني، بعدها سجل الوثبة هدفين متتاليين بواسطة أنس بوطة مستغلاً المساحات الفارغة بدفاع تشرين.

في الشوط الثاني تحسن أداء تشرين وضغط على مرمى ضيفه وتعامل دفاع الوثبة مع الهجمات بيقظة فأبعد كل الخطر، ثم عادت المباراة إلى التوتر مرة أخرى بعد طرد مدافع تشرين عبد الرزاق محمد للإنذار الثاني، لتسير المباراة بعدها هجمة بهجمة لتكون النتيجة النهائية خسارة تشرين بهدفين.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت بدمشق على ملعب الفيحاء بين الجيش وأهلي حلب انتهت المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدف لهدف، سجل الجيش أولاً في الدقيقة الخامسة عبر شادي الحموي وعادله الضيف بعد دقيقتين بواسطة مصطفى الشيخ يوسف.

مباراتا الإياب ستقامان يوم السبت والفائز من المباراتين سيتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام بدمشق في التاسع عشر من الشهر الجاري.

الوطن أون لاين