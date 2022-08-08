الـ بايرن يرفض بيع نجمه لـ اليونايتد

رفض نادي “بايرن ميونخ” بيع أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم إلى “مانشست يونايتد” خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن «اليونايتد استفسر عن وضع ليروي ساني، جناح بايرن ميونخ، هذا الصيف».

ويبحث “إريك تين هاج”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن «لاعب جديد في الهجوم، وسط أنباء رحيل كريستيانو رونالدو قبل نهاية الميركاتو».

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وسبق أن خاض ليروي “ساني” فترة ناجحة في مدينة مانشستر، لكنه كان يلعب ضمن صفوف السيتي.

وأوضحت الصحيفة أن «بايرن ميونخ يرفض بيع ساني، كما أن اللاعب يشعر براحة كبيرة مع عائلته في مدينة ميونخ».

ولم يقدم مانشستر يونايتد حتى الآن عرضاً رسمياً لبايرن ميونخ أو للوكالة الخاصة بساني.