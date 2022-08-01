وفاة شخص وإصابة ثلاثة أخرين جراء احتراق صهريجي غاز وفيول 

شهد اوتستراد طرطوس-حمص حادث سير مروع قبل منتصف ليلة أمس حيث اصطدمت مركبة نوع (صهريج) محملة بمادة الفيول بسبب تعطل مكابحها بمركبة أخرى نوع (صهريج) محملة بمادة الغاز ومركبة خاصة نوع (تويوتا افانزا )عند جسر أرزونة ماتسبب في نشوب حريق بالمركبات الثلاث .

وقد نجم عن الحادث -وفق مانشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية- وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين وخسائر مادية بالمركبات الثلاث وقطع حركة السير بالكامل على الاوتستراد ذهاباً وإياباً مضيفة أن دوريات فرع مرور طرطوس وشرطة منطقة طرطوس وفوج الإطفاء والدفاع المدني حضرت على الفور، وتم إسعاف المصابين ونقل الجثة إلى مشفى الباسل بطرطوس ويجري العمل لإخماد الحريق وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير .

من جهته أوضح مدير المواصلات الطرقية في طرطوس المهندس حسين ناصر أنه تم تحويل السير عند جسر أرزونة جراء الحادث حيث أن المسار باتجاه طرطوس مقطوع ، أما المسار باتجاه حمص فهو مفتوح وتقوم الجهات المعنية بالتعامل مع الحادث وأضراره .

طالباً توخي الحذر والحيطة والتقيد بالتحويلات المرورية البديلة في الموقع .

هذا وقد أهابت إدارة المرور بالاخوة السائقين ضرورة تفقد جاهزية المركبة وإجراء الفحص الفني الدوري لها قبل القيادة, وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام والتقيد بالشاخصات والسرعات المحددة على الطرقات وعدم تجاوز الإشارة الضوئية وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذاك حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

الوطن