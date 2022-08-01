سوري يقتل والده في فرنسا

01-08-2022

سوري يقتل والده في فرنسا

طعن شاب سوري يبلغ 24 عاماً ويعاني مرضاً نفسياً، والده البالغ 57 عاماً حتى الموت، ليل السبت الأحد في ميتز في شرق فرنسا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقالت محافظة المنطقة للوكالة إن "شاباً قتل والده بالسلاح الأبيض، في إطارٍ نفسي ثقيل إلى حدّ ما"، مشيرة إلى "مأساة عائلية".

من جهتها، أوضحت النيابة المكلّفة التحقيق أنّ "جريمة قتل طعناً وقعت الليلة الماضية في ميتز"، موضحة أنّ "التحقيقات ما زالت جارية".

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن الرجل "قتل والده بالسكين" قبل أن "يتمكّن أشقاؤه من السيطرة عليه".

واهتم عناصر الاطفاء بالإخوة الخمسة للجاني بسبب إصابتهم بجروح.


ووُضع الجاني قيد الاحتجاز لدى الشرطة، علماً أنه يعاني الفصام.

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