تحويل جزء من مجرى نهر تورا إلى بردى 

كشف مدير الصيانة بمحافظة دمشق غسان الخطيب لبرنامج حديث النهار على شام إف إم أن منسوب نهر بردى حالياً بأدنى مستوياته، وسيتم تحويل جزء من مجرى "نهر تورا" ليعطيه مظهراً أفضل، وخاصة من ناحية شارع بيروت.

وأوضح الخطيب أن السبب الرئيسي لتلوث النهر هو رمي الأوساخ بشكل مستمر من قبل المواطنين وعدم وجود أي التزام، علماً أن ورشات المحافظة تعمل بشكل أسبوعي على تنظيفه، ولكن هناك 70 عاملاً فقط ويبذلون جهوداً كبيرة في عمليات التعزيل، منوهاً إلى أنه خلال العام الماضي أزيل 25 ألف طن من الفضلات من نهر بردى.

وذكر الخطيب أن تحويل بعض المصارف الصحية في دمر وعدة مناطق أخرى إلى النهر أيضاً ساهم بتلوثه، لافتاً إلى أن هناك دراسة حالية لإزالة الصرف الصحي عن النهر وإعادة تجميله بالتعاون بين عدة جهات.