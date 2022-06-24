4 قرارات جديدة بشأن كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن 4 قرارات بشأن بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وذكر “فيفا” في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الاتحاد وجد أن الأمر يتطلب بعض المرونة بالنظر إلى الوقت الفريد الذي ستقام فيه البطولة، إلى جانب التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا قبل الإعلان عن القوائم أو أثناء البطولة.

وأضاف أنه وفقا لما سبق تم اتخاذ القرارات التالية:

– زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا.

– زيادة عدد اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى.

– آخر مباراة يخوضها اللاعبون مع أنديتهم قبل الانضمام للمنتخبات استعدادا للمونديال ستكون يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

– لن يتم السماح لأكثر من 26 شخصًا (15 لاعبا بديلا و11 مسؤولا من الفريق، بينهم طبيب) بالجلوس على مقاعد البدلاء في المونديال.

وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

بالأمس، قال منظمو كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إن نحو 1.2 مليون تذكرة لمنافسات البطولة الكروية الأهم بيعت بالفعل حتى الآن، وهو رقم قياسي للمبيعات يسجل لأول مرة.

ومن المحتمل أن يشهد المونديال أمورا هي الأولى من نوعها، بعدما أتم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استعدادته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تساعد الروبوتات مسؤولي المباراة في اكتشاف التسلل حيث لا يزال اتخاذ قرارات بشأن حالات التسلل يثقل كاهل حكام الساحة وحكام الراية.

ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للفيفا قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.