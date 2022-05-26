إصابة ثلاثة أشخاص برمي قـنبلة نتيجة خلاف عائلي في حمص

أصيب ثلاثة أشخاص بشظايا نتيجة قيام شخص برمي قنبلة إثر خلاف عائلي مع زوجته في منزله الكائن في قرية المسعودية بريف حمص الشرقي.

في التفاصيل، اقدم المدعو ( ناصر . ا) على رمي قنبلة على زوجته وولدهما، وأكد مصدر طبي في مديرية صحة حمص، أنه تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لثلاثة أشخاص وصلو إلى مشفى المخرم ظهر اليوم مصابين بشظايا معممة في الجسم.

قامت الجهات المختصة بتوقيف الأب، و باشرت الجهات المعنية بالتحقيق بملابسات الحادثة.