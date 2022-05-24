الزراعة تطلق حملة لجمع كابندوس الفستق الحلبي

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي- مديرية وقاية النبات عن حملة عبر دوائرها في محافظات: "حماة وحمص وحلب وإدلب"، لجمع الحشرات الكاملة لكابنودس الفستق الحلبي، ابتداءً من يوم الأحد 2022/5/29، فيما سيتم إطلاق الحملة في محافظة حماة في قرية كفر زيتا.

ويتضمن برنامج الحملة صرف مكافأة مالية للقائمين على عملية الجمع بمبلغ 100 ليرة عن كل حشرة كاملة، وتوزيع مطويات إرشادية عن حشرة كابنودس الفستق الحلبي وبرنامج الإدارة المتكاملة لها، وتنفيذ يوم حقلي عن الإدارة المتكاملة لحشرة كابنودس الفستق الحلبي.

تشرين