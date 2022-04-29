من هو وزير الدفاع علي محمود عباس؟

29-04-2022

من هو وزير الدفاع علي محمود عباس؟

من هو وزير الدفاع علي محمود عباس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع
السيرة الذاتية :

- ولد في محافظة ريف دمشق بتاريخ 1964/11/2 م.

- انتسب إلى الكلية الحربية بتاريخ 1983/1/3 م اختصاص مدرعات.

- تخرج برتبة ملازم بتاريخ 1985/10/7 م.

- تدرج بالرتب حتى رقي إلى رتبة لواء  بتاريخ 2018/1/1 م.
الوظائف التي شغلها:

شغل العديد من الوظائف القيادية كان آخرها نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة بتاريخ 2021/3/18م.

الدورات التي اتبعها :

اتبع العديد من الدورات الأساسية والاطلاعية داخل القطر وخارجه أهمها:

• دورة قيادة وأركان في جمهورية الباكستان عام 1997م .

• دورة دفاع وطني في بريطانيا - الكلية الملكية لدراسات الدفاع عام 2000- 2001 م.

• دورة إدارة أزمات دولية في السويد في الكلية الملكية السويدية عام 2003 م.

• دورة في توجيه دفاع الدولة في هولندا الكلية الملكية عام 2004 م.

• دورة في إصلاح القطاع الأمني في الدول الخارجة من الصراعات في بريطانيا عام 2006م.

الأوسمة:

حصل على العديد من الأوسمة أهمها:

- وسام الشجاعة من الدرجة الممتازة.

- وسام الإخلاص من الدرجة الممتازة.

- عدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.

الوضع العائلي :

متزوج وله أربعة أولاد.

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