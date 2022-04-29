من هو وزير الدفاع علي محمود عباس؟
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع
السيرة الذاتية :
- ولد في محافظة ريف دمشق بتاريخ 1964/11/2 م.
- انتسب إلى الكلية الحربية بتاريخ 1983/1/3 م اختصاص مدرعات.
- تخرج برتبة ملازم بتاريخ 1985/10/7 م.
- تدرج بالرتب حتى رقي إلى رتبة لواء بتاريخ 2018/1/1 م.
الوظائف التي شغلها:
شغل العديد من الوظائف القيادية كان آخرها نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة بتاريخ 2021/3/18م.
الدورات التي اتبعها :
اتبع العديد من الدورات الأساسية والاطلاعية داخل القطر وخارجه أهمها:
• دورة قيادة وأركان في جمهورية الباكستان عام 1997م .
• دورة دفاع وطني في بريطانيا - الكلية الملكية لدراسات الدفاع عام 2000- 2001 م.
• دورة إدارة أزمات دولية في السويد في الكلية الملكية السويدية عام 2003 م.
• دورة في توجيه دفاع الدولة في هولندا الكلية الملكية عام 2004 م.
• دورة في إصلاح القطاع الأمني في الدول الخارجة من الصراعات في بريطانيا عام 2006م.
الأوسمة:
حصل على العديد من الأوسمة أهمها:
- وسام الشجاعة من الدرجة الممتازة.
- وسام الإخلاص من الدرجة الممتازة.
- عدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.
الوضع العائلي :
متزوج وله أربعة أولاد.
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