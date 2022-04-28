الناتو يرحب بانضمام 4 دول جديدة إلى الحلف!

أكد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، ترحيب الحلف بانضمام السويد وفنلندا إذا طلبتا ذلك.

وقال أمين عام الناتو: انضمام السويد وفنلندا سيكون رسالة سياسية مهمة جداً في مسار الأمن الأوروبي، مشيراً إلى الناتو يتابع التهديدات التي تتعرض لها جورجيا ومولدوفيا كما رحب بانضمامهما للحلف.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي 24 في ضواحي لوغانسك، وصد هجوم صاروخي على مقاطعة خيرسون واعتراض ١٢ صاروخ وصاروخي “توتشكا أو” بالستيين”.

وأضافت الدفاع الروسية: استهدفنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية ما أدى لمقتل 300 من القوميين الأوكرانيين.

يذكر أنّ حلف شمال الأطلسي الناتو لم يبت بانضمام أوكرانيا إليه رغم أنها تقدمت بطلب منذ وقت طويل وهو الأمر الذي رفضته روسيا واعتبرته من أسباب غزوها البلاد.

بدوره قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الناتو أرسل مستشاريه العسكريين إلى أوكرانيا، بهدف دفع كييف نحو حل مشكلة دونباس بالقوة والدخول في نزاع مسلح مع موسكو.

ولفت باتروشيف، في اجتماع اليوم حول القضايا الأمنية في جنوب روسيا، الانتباه إلى أن أوكرانيا وقعت اعتبارا من 2014 تحت الرقابة الخارجية الكاملة من جانب الولايات المتحدة، وتم تزويدها بأسلحة حديثة بشكل مكثف من جانب دول الناتو.