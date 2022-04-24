إلقاء القبض على عدة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات في دمشق

من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة لإلقاء القبض على مروجي المواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على تسعة أشخاص ومصادرة كميات من الحبوب المخدرة والحشيش المخدر على الشكل التالي:

- ثلاثة أشخاص بمحلة دمر وعثر بحوزتهم على 50 غرام من مادة الكريستال و 650 دولار مزور.

- شخصين بمحلة الطبالة وعثر بحوزتهم على 206 غرام من مادة الهيروئين.

- شخصين بمحلة صحنايا وعثر بحوزتهم على 660 غرام من مادة الحشيش و2000 حبة كبتاغون.

- شخصين بمحلة داريا وعثر بحوزتهم على 680 غرام من مادة الحشيش.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطي وترويج المخدرات بدمشق وريفها.

تم تنظيم الضبط اللازم وتقديمهم للقضاء أصولاً.

وزارةالداخلية