نظارات ذكية تحمي العينين وتجري اتصالات هاتفية

يحتاج البعض لاستخدام نظارات لحماية العينين بسبب قضاء الكثير من الوقت في التحديق بالشاشات سواء الهواتف الذكية أو الحاسوب اللوحي أو المحمول وشاشات التلفزيون، وينصح الخبراء باستخدام نظارات ذات عدسات مخصصة لترشيح الضوء المنبعث من الشاشات للحفاظ على صحة العينين.

نظارة ذكية وعدسات طبية

وبحسب ما نشره موقع New Atlas، تم مؤخراً ابتكار نظارات ذكية متعددة الوظائف يمكنها تصفية الضوء الأزرق بل والأشعة فوق البنفسجية بهدف تقليل الآثار السلبية والحفاظ على صحة العينين، كما تدمج النظارات المبتكرة تقنية استقبال الصوت المتوافقة بواسطة البلوتوث مع أجهزة الهاتف الذكي والحاسوب مع الاحتفاظ بمظهر أنيق ولائق.

ولا تقتصر استخدامات النظارات الجديدة على مجرد الحماية من الضوء الأزرق المنبعث من مختلف الشاشات أو كنظارة شمسية تقي من الأشعة الضارة، وإنما يمكن أن يتم استبدال عدساتها بالعدسات الطبية حسب قياس النظر لكل مستخدم على نفس الإطار وبنفس التقنيات ببساطة.

سماعتان وميكروفونان

وتشمل الميزات الأخرى للنظارات الذكية توفيرها لتصميمات مقاومة للماء يمكن ارتدائها عند سقوط الأمطار، بالإضافة إلى إمكانيات تحكم باللمس سهلة الاستخدام ومكبرات صوت صغيرة ثنائية الاتجاه، واثنين من الميكروفونات المدمجة التي تتيح اجراء المكالمات الهاتفية أو أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت بالصوت أو الصوت والفيديو.

وتتوافر ببعض أنواع النظارات الذكية إمكانية توصيلها بواسطة بلوتوث بأي جهاز في نطاق 10 أمتار وتعمل لما يصل إلى أربع ساعات من الاتصالات الصوتية المتواصلة لكل شحنة، يحتوي جراب النظارة على شاحن لبطارياتها، والتي تصل قوتها في بعض المنتجات إلى 1300 مللي أمبير/ساعة.

كاميرا فيديو وصور

ولمزيد من الاستخدامات جرى تطوير النظارات الذكية المزودة بتقنية بلوتوث وتتصل بتطبيق إلكتروني لتحميل مقاطع الفيديو والصور التي يتم تسجيلها أو تصويرها بمجرد ضغطة لزر على أحد ذراعي النظارة الذكية.

لالتقاط صورة ، يوجد زر التقاط على الذراع اليمنى وسطح حساس للمس يقوم بالاتصال والتشغيل وعناصر التحكم في مستوى الصوت.

على الرغم من مخاوف الخصوصية الواضحة ، فمن المحتمل أن تكون هذه هي أكثر النظارات الذكية تميزاً، وعلى الرغم من عدم وجود شاشة عرض للواقع المعزز، فقد فتح Facebook خطته لإنشاء واحدة في المستقبل القريب.

