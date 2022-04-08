مقتل رجل دين مسيحي طعناً بسكين في مصر

أعلنت السلطات المصرية إلقاء القبض على متهم "بالاعتداء على رجل مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية"، في واقعة وصفها ناشطون بـ"الجريمة البشعة".\

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية المصرية قولها في بيان أن قواتها تمكنت "من ضبط مسن عمره 60 عاماً، قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بالكورنيش في بالإسكندرية باستخدام (سكين) كان بحوزته، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه توفى حال إسعافه".

وتداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل "أبونا أرسانيوس" كاهن كنيسة العذراء محرم بك والقديس بولس كرموز، إثر الاعتداء عليه وطعنه بسكين في رقبته على يد أحد الأشخاص.

كما تداولت صفحات مصرية مقطع فيديو يفترض أنه يوثق إلقاء القبض على المتهم بقتل الكاهن.