ثلاثة حرائق حتى الآن.. موسم  الحرائق يبدأ مبكراً  

07-04-2022

ثلاثة حرائق حتى الآن.. موسم  الحرائق يبدأ مبكراً  

ثلاثة حرائق حتى الآن.. موسم الحرائق يبدأ مبكراً رئيس دائرة الحماية بمديرية الحراج بوزارة الزراعة مهيدي اليوسف : - موسم الحرائق بدأ مبكراً وسجل ثلاثة حرائق زراعية بعضها امتد للحراج، في منطقة برشين بريف حماة، وبدادا بريف طرطوس والمسيفرة بريف جبلة، منذ يوم الجمعة. - نتيجة التدخل والتجهيزات العالية تمت السيطرة على الحرائق بوقت مبكر. - عملنا منذ بداية العام على تجهيز كافة الامكانيات لموسم الحرائق ونحن على أتم الاستعداد. - لدينا 27 مركز حماية يتم تجهيزها من حيث برج للمراقبة وإطفائيات وطفايات ضهرية

رئيس دائرة الحماية بمديرية الحراج بوزارة الزراعة مهيدي اليوسف :

- موسم الحرائق بدأ مبكراً وسجل ثلاثة حرائق زراعية بعضها امتد للحراج، في منطقة برشين بريف حماة، وبدادا بريف طرطوس والمسيفرة بريف جبلة، منذ يوم الجمعة.  

- نتيجة التدخل والتجهيزات العالية تمت السيطرة على الحرائق بوقت مبكر. 
  
- عملنا منذ بداية العام على تجهيز كافة الامكانيات لموسم الحرائق ونحن على أتم الاستعداد.  

- لدينا 27 مركز حماية يتم تجهيزها من حيث برج للمراقبة وإطفائيات وطفايات ضهرية وأدوات فردية قبل موسم الحرائق، بالإضافة لوجود 98 برج مراقبة منتشر بجميع المحافظات.  

- عن طريق وزارة التنمية الإدارية تم فرز أعداد كبيرة من العمال بالإضافة لفرز خفراء حراجيين ضمن مراكز الحماية.

ميلودي

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