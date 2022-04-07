ثلاثة حرائق حتى الآن.. موسم  الحرائق يبدأ مبكراً  

رئيس دائرة الحماية بمديرية الحراج بوزارة الزراعة مهيدي اليوسف :

- موسم الحرائق بدأ مبكراً وسجل ثلاثة حرائق زراعية بعضها امتد للحراج، في منطقة برشين بريف حماة، وبدادا بريف طرطوس والمسيفرة بريف جبلة، منذ يوم الجمعة.

- نتيجة التدخل والتجهيزات العالية تمت السيطرة على الحرائق بوقت مبكر.



- عملنا منذ بداية العام على تجهيز كافة الامكانيات لموسم الحرائق ونحن على أتم الاستعداد.

- لدينا 27 مركز حماية يتم تجهيزها من حيث برج للمراقبة وإطفائيات وطفايات ضهرية وأدوات فردية قبل موسم الحرائق، بالإضافة لوجود 98 برج مراقبة منتشر بجميع المحافظات.

- عن طريق وزارة التنمية الإدارية تم فرز أعداد كبيرة من العمال بالإضافة لفرز خفراء حراجيين ضمن مراكز الحماية.

ميلودي