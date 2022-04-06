إلقاء القبض على مروجي مخدرات ومصادرة (9) كغ  من مادة الحشيش المخدر 

في إطار المتابعة المستمرة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها في كافة المحافظات وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في حمص عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في مدينة حمص أو ريفها.

ومن خلال المراقبة تم إلقاء القبض على المذكور قرب أحد المطاعم في مدينة حمص برفقة زوجته وصودر منهما كمية / 9 / كغ تسعة كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وتم حجز دراجة نارية مهربة بدون لوحات كان يقودها المذكور، وبتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب بجرم مخدرات.

تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وزارة الداخلية السورية