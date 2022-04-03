القبض على معتدي وقاتل طفلة في بلدة كناكر بريف دمشق

ألقت شرطة ناحية سعسع القبض على مجرم اعتدى على طفلة وقتلها ورمى جثتها بين الأشجار في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.

وقالت وزارة الداخلية إن اتصالا هاتفيا ورد إلى شرطة ناحية سعسع من قبل أحد المواطنين يبلغهم بأنه تم العثور على جـثة طفلة مرمية بين شجر الزيتون في بلدة كناكر.

وعليه توجهت دوريات من الناحية إلى المكان حيث شوهد طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات مفارقة الحياة وتبين أن اسمها (رغد . خ)، تم إخبار الطبابة الشرعية في قطنا وحضور هيئة الكشف القضائي ومن خلال الكشف تبين أن الطفلة قد تعرضت (للاعـتداء والخنق).

ومن خلال التحقيق أفادت والدة الطفلة أن الطفلة قد غادرت المنزل من أجل شراء البسكوت والشيبس من أحد بقاليات البلدة.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو (شادي . ز) تولد 2005 والذي يعمل في إحدى بقاليات بلدة كناكر، عليه تم إحضاره إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بأن الفتاة دخلت إلى البقالية من أجل شراء البسكوت والشيبس ، حيث راودته نفسه عليها فقام بإغلاق المحل وعندما حاولت الطفلة الصراخ قام بوضع يده على فمها ما أدى إلى غيابها عن الوعي ومن ثم قام بالاعـتداء عليها وبعدها قام بخـ.نقها ووضعها بكيس ” خيش ” وتخبئتها في منزله وعند انقطاع التيار الكهربائي ليلاً قام بأخذها ورميها بين أشجار الزيتون في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة معه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية