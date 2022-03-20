بطاقات لقاح مزورة لقاء 150 ألفا!

ألقت إدارة الأمن الجنائي بدمشق القبض على شخص يمتهن الاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على المدعو (أ . ف) لإقدامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة لقاء مبالغ مالية بين/ ١٢٥_١٥٠/ ألف ليرة سورية لكل وثيقة، وذلك بعد إيهامهم بقدرته على الحصول عليها من مخابر التحاليل بمدينة دمشق دون إجراء الفحص.

وتمت مصادرة طابعة سكانر ملونة مع لابتوب يستخدم بعملية التزوير ومصادرة عدة وثائق مزورة بحوزته.

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وتم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.

المصدر : وزارة الداخلية