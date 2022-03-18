الطاقة الاستيعابية لكل فرن 2500 بطاقةوالإقبال ضعيف من المعتمدين

بعد ورود عدة شكاوى حول آلية الربط المكاني وتوطين الخبز في دمشق كشف مدير التجارة الداخلية بدمشق محمد إبراهيم أنه تم تحديد الطاقة لكل فرن بـ 2500 بطاقة، و250 بطاقة لكل معتمد، ولا يمكن فتح الطاقة الاستيعابية للفرن لأن الهدف الرئيسي من المشروع هو القضاء على ظاهرة الازدحام في الأفران، وبذلك لا يمكن السماح للفرن بالبيع بكامل طاقته الإنتاجية.

وأوضح إبراهيم أن المشروع يقوم على اختيار كل شخصٍ المعتمد َأو الفرنَ الموجود في منطقته، ولكن حصلت فجوة في بعض المناطق ونقص بعدد المعتمدين، ويتم العمل على ترميمه بالتنسيق مع الوزارة، الإدارة المحلية، المكتب التنفيذي والمخاتير، بحيث يتم التوسع أفقياً بعدد المعتمدين ليغطوا كافة المناطق.

وأشار إلى أن الإقبال ضعيف على الحصول على ميزة الاعتماد من قبل أصحاب البقاليات والأكشاك، ويعود ذلك لعدة أسباب تتعلق بالكثافة السكانية، والمكان، وغيرهما، منوهاً إلى أن المهلة لتحديد المعتمد مفتوحة لحين وصول نسبة المسجلين إلى أكثر من 80%، ولن يتم تطبيق الآلية حتى بلوغ هذه النسبة.



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