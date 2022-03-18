إنجاز المخطط السكني لحي القابون خلال هذه المدة.. ؟!

كشفت مصادر في “محافظة دمشق” «عن قرب إنجاز المخطط التنظيمي السكني لمنطقة القابون، متوقعة أن يتمّ الانتهاء منه خلال حوالي 60 يوماً، ليتمّ رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وصدور مرسوم خاص بهذا المخطط في وقت قريب».

المصادر أوضحت أن «المحافظة استقرت على مرجعية المخطط التنظيمي على القانون 23 ليحقق مزيداً من السهولة للمستفيدين، وذلك وفقاً لما رصدته المحافظة من مطالباتهم وبعد الاطلاع الميداني على الواقع والمطالب».

وكان أصحاب مقاسم في القابون قد تساءلوا عن واقع المخطط التنظيمي للمنطقة، مطالبين بإصدار المخطط ليتمكنوا من التصرف بالمقاسم، وترميم مساكنهم بعد الجرائم الإرهابية التي تعرّضت لها المنطقة.

ووفقاً للمحافظة، فإن مدة الشهرين ستكون كافية في حال عدم وجود عوائق طارئة، مشيرة إلى أنها عالجت العديد من القضايا والعوائق بهدف الوصول إلى مخطط تنظيمي متكامل يلبي متطلبات السكان وأصحاب المقاسم، ويمكنهم من أقصى استفادة ممكنة من ممتلكاتهم.

ولفتت المصادر لصحيفة “البعث” المحلية إلى أن «وجود أنفاق في المنطقة أخّر مشروع المخطط التنظيمي، والتي تمّ إرساء عقود لمعالجتها في الوقت الحالي، الأمر الذي سيسمح باستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وتأمين السكان والممتلكات».

يذكر أن المخطّط التنظيمي لمنطقة القابون الصناعية تمّ اعتماده في وقت سابق من العام الماضي، في الوقت الذي ينتظر سكان المنطقة المخطط التنظيمي السكني للتمكن من البدء في إعادة إعمار مساكنهم وأملاكهم، وإعادة الحياة الطبيعية لحي القابون الدمشقي.

وكانت محافظة دمشق وافقت على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصور التنظيمي لمخيم اليرموك في دمشق خارج إطار القانون “رقم 10″، في 25 من حزيران الماضي.

وأكدت المحافظة أن المخطط سيطرح للعموم لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة.