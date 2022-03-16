هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة الصيف المقبل؟

رغم التكهنات المتواترة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ظل الغموض الذي يحيط بمفاوضات التجديد بينه وإدارة ليفربول، وترجيح صحف إسبانية عدة إمكانية انتقاله إلى برشلونة، خالف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو هذه التقارير بمعلومات جديدة عن خطط صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وكشف رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه بموقع فيسبوك أن صلاح لا يخطط حاليًا للانتقال إلى الدوري الإسباني، ولم يفكر في مغادرة ليفربول، عقب نهاية هذا الموسم.

وأشار رومانو إلى أن عقد محمد صلاح ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، وإذا لم يتوصل لاتفاق مع الريدز، يمكنه وقتها المغادرة مجانًا.

وختم رومانو بالتأكيد على أن صلاح حاليًا يضع كامل تركيزه مع ليفربول، علمًا بأن المفاوضات متوقفة في انتظار رد النادي على مطالب اللاعب.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية تفيد بأن برشلونة وضع صلاح ضمن حساباته، من أجل ضمه في الصيف المقبل، حال فشله في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند.