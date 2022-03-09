سرقت منزل صديقتها في دير الزور.. وهذا ما حدث ؟!

ادعت إحدى المواطنات إلى فرع الأمن الجنائي في ديرالزور بسرقة مصاغها الذهبي من منزلها الكائن في حي القصور من قبل شخص مجهول.

الداخلية السورية كشفت تفاصيل الحادثة مؤكدة أنه «بعد التحري وجمع الأدلة دارت الشبهات حول صديقة الشاكية المدعوة (عتاب. م) وتم توقيفها، وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بسرقة المصاغ الذهبي من منزل صديقتها بعد سرقة مفتاح منزلها حيث استغلت عدم وجودها في المنزل أثناء ذهابها إلى عملها ودخلت إلى منزلها وسرقت مصاغ ذهبي وزنه / 400 / غرام وتقدر قيمته بحوالي /76/ مليون ليرة سورية، وبدأت ببيعه على دفعات في مدينة دمشق وصرف المبالغ على حاجاتها الشخصية».

وأضافت «تم استرداد كمية /190/غرام من الذهب المسروق والذي كانت تحتفظ به في منزلها، والعمل جاري لاسترداد باقي المسروقات».