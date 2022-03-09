قوات روسية تعثر على مخزن أسلحة في محطة نووية أوكرانية

عثرت قوات الحرس الوطني الروسي على عدد كبير من الأسلحة في محطة زابوروجيه النووية الأوكرانية، وتمت مصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح.



وقال ممثل قوات الحرس الوطني الروسي للصحفيين: "في سياق السيطرة على المحطة، وأثناء عمليات البحث والتمشيط، تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك أسلحة ثقيلة، وتم العثور على ذخائر في وحدات توليد الكهرباء بالمحطة".

وبحسب قوله، "فقد جهزت منصات إطلاق نار(من قبل المسلحين) لاستهداف وحدات توليد الكهرباء، كما تم إطلاق النار على القوات الروسية من المباني الإدارية.. وبعد السيطرة على الوضع تم نقل الأسلحة الخاصة بالحرس الوطني الأوكراني إلى مبنى خاضع للحراسة. كما تم جمع أكثر من 500 قطعة سلاح من بينها بنادق آلية وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ومسدسات، بما في ذلك أسلحة الناتو".

ونوه ممثل قوات الحرس الوطني الروسي بأن موظفي المحطة يعملون بشكل طبيعي، وأن الوضع فيها يخضع للسيطرة الكاملة من قبل وحدات الحرس الوطني الروسي.

ولفت الممثل إلى أنه وبعد السيطرة، سلم جنود الحرس الوطني الأوكراني الذين يحرسون المنشأة أسلحتهم وتم إطلاق سراحهم لاحقا من قبل القوات الروسية.

يذكر أنه سبق وصرحت وزارة الدفاع الروسية بأن سلطات كييف حاولت تنفيذ "استفزاز في غاية الوحشية" من الأراضي المجاورة لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية، حيث تعرضت دورية متنقلة لقوات الحرس الوطني الروسي أثناء قيامها بتنفيذ المهام المخصصة لها في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة في حوالي الساعة الثانية ليلا يوم 4 مارس لهجوم من قبل مجموعة تخريب أوكرانية أطلقت نيران كثيفة من أسلحة خفيفة على دورية الحرس الوطني الروسي من نوافذ مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة.