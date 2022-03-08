توقف استيراد الأعلاف في سوريا

طرحت المؤسسة العامة للأعلاف مناقصة لشراء 100 ألف طن من الذرة والشعير وكبسة فول الصويا منها 40 ألف طن ذرة صفراء و40 ألف طن شعير و20 ألف طن كسبة فول الصويا، لافتة إلى توقف استيراد المواد العلفية من “روسيا” و”أوكرانيا”.

مدير عام المؤسسة، “عبد الكريم شباط” وفي تصريحات صحفية قالت إن «جزءاً مهماً من المواد العلفية كان يستورد من روسيا وأوكرانيا ونتيجة الحرب توقف الاستيراد حالياً». وأكد أن «المؤسسة كانت تستورد الذرة من روسيا في حين أن تجار القطاع الخاص كانوا يستوردون من أوكرانيا وبلدان أخرى».

وأرجع “شباط” أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق إلى رفع بعض التجار لأسعارها واحتكارها بمجرد ارتفاع أسعارها عالمياً وصعوبة استيرادها على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأضاف إنه «لا توجد نية للمؤسسة لرفع الأسعار حتى الآن، لا نريد تحقيق أرباح كبيرة لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع تحمل الخسائر وفي حال حصولنا على كميات من المستوردين تم استيرادها بسعر مرتفع وفق الأسعار العالمية الجديدة سنضطر لرفع أسعارنا باعتبارنا لا نستطيع الانفصال عن الأسواق العالمية»، بحسب قوله.

وأشار إلى أن قسماً من المواد التي تعتبر من حصة المؤسسة عند الاستيراد حصلت عليها مؤخراً بسعر مرتفع مثل الذرة.

وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة السورية، “أسامة حمود”، أعلن فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف إضافة إلى العقوبات الاقتصادية.