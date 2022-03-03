بوتين لـ ماكرون: نعتزم مواصلة القتال بلا هوادة

قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”لنظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إن «روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية خلال العملية الخاصة لحماية دونباس».

“بوتين” وفي محادثة هاتفية مع “ماكرون” شدد على أن “القوات المسلحة الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال العملية الخاصة للحفاظ على حياة المدنيين”.

وبحسب بيان الكرملين، فقد دعا بوتين الرئيس الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.

وأكد البيان أن «ماكرون تعهد خلال محادثة مع بوتين “بالعمل مع كييف بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركوف”».

وكان قصر الإليزيه قال في بيان له، إن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين استمرت 90 دقيقة، هي الثالثة بين الرئيسين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

