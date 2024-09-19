آيكوم اليابانية: الأجهزة المُفجرة في لبنان أوقفنا تصنيعها منذ 2014

قالت شركة “آيكوم” اليابانية المُصنعة لأجهزة “توكي وكي” التي انفجرت جراء العدوان “الإسرائيلي” على لبنان الأربعاء إن هذا النوع من الأجهزة تم إيقاف تصنيعها قبل 10 سنوات.

وأصدرت الشركة بحسب وسائل إعلام بيانا” جاء فيه “نجري تحقيقا بشأن تقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية للإرسال والاستقبال تحمل شعار الشركة بلبنان”.

وتابع بيان الشركة أنه “لا يمكن تأكيد ما إذا كانت شركتنا شحنت منتجا لاسلكياً مرتبطاً بانفجارات لبنان ومنتجاتنا المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية”.

وأكملت الشركة أن “الجهاز المعني IC-V82 تم إنتاجه وتصديره حتى عام 2014 ومنذ ذلك الحين تم إيقاف إنتاجه كما أوقفنا مبيع البطاريات اللازمة لتشغيله منذ نحو 10 سنوات ولم يتم تأكيد إذا ما كانت الأجهزة المتفجرة منتجات أصلية لكن سننشر المعلومات المحدثة عند توافرها مباشرة على موقعنا الإلكتروني”.

وقام الكيان بشن عدوان الكتروني على لبنان على مدار اليومين الماضيين استهدف خلاله أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها عناصر حزب الله مثل “بيجر” و”توكي وكي آيكوم” وغيرها.

يذكر أن عدد شهداء العدوان في اليومين الماضيين بلغ 32 شهيداً بينهم أطفال وطواقم طبية وحوالي 3200 جريحا” بحسب وزارة الصحة اللبنانية .