03-03-2022
لاعب منتخبنا بكرة السلة أنس شعبان يعلن اعتزاله دولياً
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أعلن لاعب منتخبنا الوطني بكرة السلة ونادي الكرامة أنس شعبان اعتزاله اللعب دوليا، ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من مشاركته مع المنتخب الوطني في النافذة الثانية من التصفيات العالمية.
حيث أكد شعبان بأنه "حان الوقت لأضع حدا لمسيرتي الدولية الطويلة التي امتدت على مدار عشرين عاما لم أبخل خلالها على تلبية نداء منتخب بلدي في جميع البطولات"، وختم الشعبان حديثه متوجها بالشكر للقائمين على منتخب سورية ورئيس اتحاد كرة السلة وجميع أعضائه.
يذكر أن الشعبان كانت له تجارب احترافية ناجحة، حيث سبق أن لعب مع أنديتنا المحلية ابتداء من ناديه الأم الطليعة ومن ثم اندية الوثبة، والاتحاد والجيش وحاليا الكرامة.
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