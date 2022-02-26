المركزي الروسي يوضح طريقة عمل البطاقات المصرفية في ظل العقوبات الغربية

أكد البنك المركزي الروسي أن بطاقات جميع أنظمة الدفع في روسيا تواصل العمل في روسيا بشكل طبيعي، ويأتي ذلك بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على مصارف روسية.

وشدد المركزي الروسي، في بيان أمس الجمعة، على أنه يتم حفظ جميع أموال العملاء من جميع البنوك الروسية في الحسابات المرتبطة بالبطاقات وإتاحتها لهم في أي وقت.

إلا أن المركزي الروسي حذر من أن عملاء المصارف التي أدرجت في قائمة العقوبات الغربية لن يتمكنوا من إجراء عمليات شراء بواسطة خدمتي "ApplePay" و"GooglePay".

وقال المركزي الروسي: "لن يتمكن عملاء البنوك الخاضعة للعقوبات (VTB وSovcombank و Novikombank و Promsvyazbank و Otkritie) من الدفع ببطاقات هذه البنوك في الخارج واستخدامها للدفع مقابل الخدمات في المتاجر عبر الإنترنت والشركات المسجلة في البلدان التي تدعم العقوبات أيضا. كذلك الدفع بواسطة خدمتي ApplePay وGooglePay".

وفرض الغرب أمس حزمة جديدة من العقوبات وصفت "بالشديدة"، وطالت مصارف روسية وهي "في تي بي" و"سبيربنك" و"سوفكم بنك" (Sovcombank) و"نوفيكم بنك" (Novikombank) و"بروم سفياز بنك" (Promsvyazbank) و"أوتكريتيا" (Otkritie).

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية عن دعمهما للبنوك الروسية التي طالتها العقوبات الغربية.

المصدر: نوفوستي + تاس