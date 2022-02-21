مانشستر يونايتد يضرب ليدز في عقر داره

21-02-2022

مانشستر يونايتد يضرب ليدز في عقر داره

حقق مانشستر يونايتد فوزاً عريضاً على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل رباعية “الشياطين الحمر” كل من هاري ماغواير والبرتغالي برونو فيرنانديز والبرازيلي فريد والسويدي أنطوني إلانغا في الدقائق 34 و45+5 و70 و88 على الترتيب، فيما سجل ثنائية أصحاب الأرض الإسباني رودريغو مورينو والبرازيلي رافينها في الدقيقتين 53 و54 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

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