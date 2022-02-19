الاتحاد الرياضي العام في سوريا يوضح موقفه من تصريحات عالمة

أوضح الاتحاد الرياضي العام في سوريا، اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة حول نية فصل حارس مرمى منتخب سوريا “إبراهيم عالمة” من منظمة الاتحاد.

المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وفي بيان له عبر فيسبوك قال «تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن نية فصل حارس مرمى منتخب سوريا من منظمة الاتحاد الرياضي العام بسبب تصريحات أدلى بها لأحد البرامج الإذاعية».

وأضاف: إن «حارس مرمى المنتخب له تاريخه مع المنتخب وإنجازاته حاضرة ولا يستطيع أحد نكرانها وهو قامة رياضية وطنية قدم الكثير لمنتخباتنا بمختلف فئاتها».

وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه «لا توجد أي نية لمعاقبة عالمة وكل هذا الكلام عار عن الصحة وأن المسؤول المباشر عن الموضوع هو اتحاد كرة القدم الذي تمثله الآن اللجنة المؤقتة التي قامت بدورها بدعوة الحارس عالمة يوم الإثنين القادم للاستفسار عن كل ما قيل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من خالف الأنظمة والقوانين».

وكان عالمة قد أدلى خلال فترة سابقة بصريحات عبر برنامج إذاعي عن وجود مخالفات في اتحاد كرة القدم، ما أثار زوبعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

«عالمة» أدلى بتصريحات خطيرة، خلال حديث إذاعي قبل أيام، وتحدّث عن تهريب مواد لم يكشف عنها ضمن تجهيزات اللاعبين.

حارس المنتخب السوري كشف عن إدخال «كراتين» غير مسموح بدخولها سوريا، دون أن يذكر ما تحويه هذه “الكراتين”، واعتبر أن لاعبي المنتخب تحولوا إلى “عتّالين”.

ما دفع اتحاد كرة القدم السوري للاستنفار ودفعه لدعوة “عالمة” للاستفسار، كما انتقد عالمة عدم وجود تجهيزات كاملة لأعضاء المنتخب، خاصة خلال الرحلة الأخيرة إلى الإمارات، وعجز اتحاد كرة القدم عن تلبية طلبات الفريق بحجة عدم وجود معدات كاملة.