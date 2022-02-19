انخفاض طفيف على أسعار الذهب عالمياً.. وارتفاع محلي

هبطت أسعار الذهب قليلاً عند مستويات 1900 دولاراً للأونصة، حيث أدت الآمال في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى بعض الهدوء في الأسواق، لكن المخاوف المستمرة بشأن أوكرانيا أبقت المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

وتراجعت القود الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 1900.8 دولاراً للأونصة في ختام تعاملاتها، وصعدت بنحو 2% هذا الأسبوع.

وكانت أنباء قد أشارت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل لنقاش الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا.

أما محلياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا حيث بلغ غرام عيار 21 (188) ألف ليرة سورية وعيار 18 بـ(161141) ليرة سورية، فيما ارتفعت الأونصة عالمياً بشكل كبير حيث بلغت 1900 دولار، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق.