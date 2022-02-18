5 قتلى جراء عواصف تجتاح أوروبا

حذر خبراء أرصاد أمس الخميس، من أن منطقة شمال أوروبا قد تتعرض لسلسلة عواصف خلال الأيام المقبلة بعد أن اجتاحت رياح عاتية المنطقة خلال الليل، وتسببت في سقوط أشجار، وخطوط كهرباء، بالإضافة لتأخير عدد كبير من الرحلات الجوية، والقطارات، ومقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وتوقفت خدمات القطارات في اسكتلندا وويلز وأجزاء من إنكلترا وهولندا بسبب تساقط أشجار وخطوط كهرباء جراء العاصفة التي أطلقت عليها دائرة الأرصاد الجوية البريطانية اسم "دادلي".

وحذرت سلطات مطار "سخيبول" في أمستردام المسافرين من أن الرحلات الجوية ستتأخر بسبب الرياح العاتية، وألغت لوفتهانزا وشركات طيران أخرى العديد من الرحلات الجوية بسبب العاصفة التي أطلق عليها في ألمانيا اسم يلينيا.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية "أن أس" إنها ألغت جميع القطارات المحلية والدولية يوم الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر، حيث أصدرت خدمة الطقس في البلاد تحذيراً من هبوب رياح شديدة.

وقُتل اثنان من سائقي السيارات في ألمانيا، أحدهما يبلغ من العمر 37 عاماً والآخر 55 عاماً، بعد أن سقطت أشجار على سيارتيهما في باد بيفينسن، جنوب هامبورغ، وفي منطقة هارتس جنوب غرب برلين، لقي أحد ركاب سيارة حتفه بالقرب من أوزنابروك بعد أن تحطمت مقطورة سيارة في مسار شاحنة.

ولقي شخصان حتفهما في مدينة كراكوف البولندية، حيث تسببت رياح قوية في انهيار رافعة بناء.