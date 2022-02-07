سامسونغ ستصنع أجهزة من شِبَاك الصيد البالية

أكدت شركة سامسونغ، أنها بدأت في استخدام البلاستيك المصنوع من شِبَاك الصيد البالية في أحدث أجهزتها، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن تشكيلة هواتف غالاكسي إس 2022 يوم الأربعاء 9 شباط.

الشركة الكورية الجنوبية أوضحت أنها ستدمج المادة أولاً في المنتجات التي تعلن عنها الأسبوع الجاري، قبل أن تبدأ في نهاية المطاف في استخدامها في جميع أنحاء مجموعة أجهزتها بالكامل.

يأتي ذلك ضمن خطة أوسع لشركة سامسونغ، إذ تميل أفكارها للتخلص من المخلفات البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في المحيطات، مثل الزجاجات البلاستيكية وأكياس البقالة، والبلاستيك الدقيق والشبكات المهملة التي يقلق علماء الأحياء البحرية بشأنها.

من بين جميع المخلفات البلاستيكية التي تلقى مصيرها النهائي في المحيطات، تظل شِبَاك الصيد القديمة من أكبر الأخطار التي تواجه العلماء، نظراً لأنه مع تآكلها فإنها تصبح دقيقة جداً.

كما تمثل كارثة على الحياة البحرية، وهو الأمر الذي وضعته سامسونغ نصب أعينها في عملية تصنيع هواتفها الجديدة، بحسب ما ذكرته “ياهوو فاينانس”، وتقدر حجم الكارثة البيئية التي تسببها شِباك الصيد بأكثر من 640 ألف طن يتم التخلص منها كل عام.

لم تكن سامسونغ الشركة الأولى التي تدمج المخلفات المعاد تدويرها في أجهزتها، إذ إنه في العام الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن ماوس لأجهزة الكمبيوتر، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 20%.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة سامسونغ، الأسبوع الماضي، أن عائداتها للربع الأخير من عام 2021 بلغت 76.57 تريليون وون كوري (63.7 مليار دولار أمريكي)، حسبما كشف عملاق التكنولوجيا في تقرير أرباحه الأخير.