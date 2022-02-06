فرع الأمن الجنائي في حلب يكشف ملابسات جريمة قـتل ويلقي القبض على جميع المتورطين فيها.

وقعت جريمـة قـتل في حي السبيل بحلب راح ضحيتها المغدورة ( وفاء . أ ) والفاعل مجهول ولا يوجد ما يدل عليه.

ومن خلال الجهود وجمع المعلومات من قبل فرع الأمن الجنائي في حلب تمكن من كشف جميع المتورطين في الجريمة وقام بإلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق مع القاتل المدعو (أحمد . ك) والذي كان يعمل سائق لدى المغدورة اعترف بإقدامه على وضع السم لها ضمن العصير ثم قام بعدها بخنقها بواسطة وسادة وشرشف وسرقة مصاغها الذهبي البالغ وزنه (86) غرام، بتحريض من ابنة المغدورة المدعوة ( إيمان ) لوجود خلافات عائلية بينها وبين والدتها، وقام القاتـل بالاستعانة بصديقته المدعوة (هبة) التي قامت بتأمين المادة السميّة وإخفاء المصاغ الذهبي المسروق في منزلها.

تم استرداد المصاغ المسروق كاملاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .