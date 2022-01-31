زراعة 33 ألف هكتار بالعدس في الحسكة

بلغت المساحة النهائية المزروعة بمحصول العدس في الحسكة للموسم الشتوي الحالي 33 ألف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن فلاحي المحافظة أنهوا زراعة أراضيهم بالمحصول حيث توزعت المساحة المزروعة بالمحصول على 31 ألفا و700 هكتار بعل و1300 هكتار مروي متركزة في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية مشيراً إلى أن انحباس هطول الأمطار خلال الشهرين الماضيين أثر في تنفيذ زراعة المحصول بعلاً.

يشار إلى أن المساحة المخططة زراعتها بمحصول العدس في المحافظة وفقاً للخطة الزراعية الفرعية كانت 60 ألف هكتار.