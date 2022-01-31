31-01-2022
زراعة 33 ألف هكتار بالعدس في الحسكة
بلغت المساحة النهائية المزروعة بمحصول العدس في الحسكة للموسم الشتوي الحالي 33 ألف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن فلاحي المحافظة أنهوا زراعة أراضيهم بالمحصول حيث توزعت المساحة المزروعة بالمحصول على 31 ألفا و700 هكتار بعل و1300 هكتار مروي متركزة في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية مشيراً إلى أن انحباس هطول الأمطار خلال الشهرين الماضيين أثر في تنفيذ زراعة المحصول بعلاً.
يشار إلى أن المساحة المخططة زراعتها بمحصول العدس في المحافظة وفقاً للخطة الزراعية الفرعية كانت 60 ألف هكتار.
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