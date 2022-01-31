الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

31-01-2022

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم تعليق عضوية بوركينا فاسو رداً على الانقلاب الذي شهدته في الـ24  من كانون الثاني الجاري والذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وقال مجلس السلام والأمن التابع للتكتل والمكون من15 بلداً في حسابه على موقع تويتر إنه “صوت لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي”.

وذكر مجلس السلام والأمن أن “تعليق العضوية سيظل قائماً إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل”.

وكان جيش بوركينا فاسو أعلن يوم الاثنين الماضي أنه أطاح بالرئيس كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.

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