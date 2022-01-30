توقيف عصابة خططت لسرقة سوق الصاغة بدمشق

أثناء قيام دورية من قسم شرطة الحميدية في دمشق بأداء المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبالساعة الواحدة ليلاً اشتبهت الدورية بثلاثة أحداث كانوا يراقبون الحارس الليلي في سوق الصاغة المركزي بغية تقييده وارتكاب السرقة فتم توقيفهم قبل إتمام عملية السرقة، وتبين أنهم يدعون (يحيى. ك) و(ليث. ب) و(م . هـ) وضبط بحوزتهم حقيبة كتف فيها أدوات السرقة وهي (صاروخ كهربائي آلي الشحن مع دوائر جلخ، ومنشار حديد، وغاز صغير، ومقص ماسي، وشرائط لاصقة لتقيد الحراس الليليين،وأدوات حادة /سكين ومشرط ومطرقة حديدية/، وعدة متنوعة تستخدم في عمليات السرقة)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتخطيط المسبق لذلك منذ عدة شهور ومراقبة أسواق الصاغة وبخاصة سوق الصاغة المركزي، وخططوا لتقييد الحارس وخلع الأقفال وقص الزجاج لعدة محلات بعد أن شاهدوا أصحابها نهاراً يتركون المصاغ الذهبي على واجهات محلاتهم بعد إغلاقها، واستغلوا يوم العطلة الأسبوعية لضمان انشغال المواطنين بمنازلهم وتنفيذ عملية السرقة.

وفي سياقٍ آخر ألقت دورية من القسم المذكور وبالتعاون مع الإخوة المواطنين القبض على شخص وهو يهرب بعد سرقته مصاغ ذهبي من محل مجوهرات تبين أنه يدعى (ح . ش)،ضبط بحوزته مصاغ ذهبي يبلغ قيمته عدة ملايين وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المصاغ بعد عرض مبالغ مالية ورقية مصنعة بطريقة احتيالية على صاحب المحل لإيهامه بأنه مقتدر مادياً لكسب ثقته وإعطائه مسطرة المصاغ الذهبي، وأثناء هروبه قام برمي الأوراق النقدية في إحدى الزوايا دون انتباه أحد، وبدلالته تم العثور على تلك الأوراق وضبطها واسترداد الذهب المسروق وتسليمه إلى صاحبه أصولاً.

تم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.