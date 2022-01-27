افتتاح مبنى جامعة حماة وأقسام ومراسم ومخابر في كليتي العمارة والزراعة

افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مبنى رئاسة جامعة حماة وأقساماً ومراسم طلابية في كلية العمارة وعدداً من المخابر في كلية الزراعة بمدينة سلمية بريف حماة الشرقي وذلك بتكلفة إجمالية فاقت 1.5 مليار ليرة.

ووصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم إطلاق المشاريع والمباني والتجهيزات الجامعية اليوم بالخطوة الرائدة في مسيرة التعليم العالي بجامعة حماة مبيناً أنه تجري حالياً دراسة إنشاء وإحداث كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حماة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مبنى رئاسة الجامعة مؤلف من 3 طوابق بمساحة نحو 300 متر مربع ويضم قاعات مخصصة لمجلس الجامعة ومكاتب إدارية للمديريات المركزية بتكلفة نحو900 مليون ليرة إضافة إلى افتتاح طابق إضافي لكلية هندسة العمارة يضم قاعات تدريسية ومراسم مجهزة بالكامل بوسائل تعليمية وتقنية حديثة بتكلفة مادية إجمالية وقدرها 500 مليون ليرة.

ولفت إلى افتتاح 4 مخابر تدريبية في كلية الهندسة الزراعية بتكلفة نحو 100 مليون ليرة مزودة بتجهيزات بغية تدريب الطلبة وتقديم الخدمات للمجتمع.

وقال الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة إن المشاريع التي أنجزت في جامعة حماة وتم افتتاحها اليوم تضاف إلى المشاريع التي افتتحت سابقاً وتندرج جميعها ضمن إطار الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.

يشار إلى أن جامعة حماة تم إحداثها بمرسوم رئاسي عام 2014 وبدأت تتوسع بمختلف كلياتها والتي أصبح عددها حاليا 13 كلية و5 معاهد تقنية يدرس فيها حالياً أكثر من 40 ألف طالب جامعي بمختلف الاختصاصات.

حضر الافتتاح محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري.